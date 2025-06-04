Россия за 5 месяцев на 2,4% сократила поставки СПГ в Европу

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз с начала 2025 года снизились на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и почти достигли 9,5 млрд кубометров, следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

Импорт Евросоюзом российского СПГ в январе — мае текущего года составил около 9,45 млрд куб. м против 9,68 млрд куб. м годом ранее. В частности, в мае российского СПГ в Европу поставлено в объеме 1,88 млрд куб. м (без изменений по сравнению с апрелем) против 1,92 млрд куб. м в мае прошлого года.

Поставки СПГ в ЕС с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам прошедшего месяца возросли на 2,7% по сравнению с апрелем — до рекордных 8,2 млрд куб. м. В январе — мае импорт Европой газа из этих стран увеличился более чем на треть — до 35,65 млрд куб. м.