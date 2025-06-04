Власти Вьетнама отменили правило, ограничивавшее рождаемость — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Граждане Вьетнама получили репродуктивную свободу — власти страны отменили правило, ограничивавшее рождаемость, сообщила газета «Туой че». Постоянный комитет Национального собрания (парламента) республики принял поправку к статье 10 Закона о народонаселении, предоставляющую супружеским парам и отдельным лицам законное право определять количество детей, а также сроки и интервалы между их рождениями, отмечает издание.

Новый регламент вступил в силу немедленно с момента его утверждения. Теперь пары имеют право самостоятельно решать, когда и сколько заводить детей, исходя из возраста родителей, состояния их здоровья, уровня образования, работы, дохода и возможности воспитывать ребенка. Раньше пары были по закону ограничены наличием одного или двух детей, за некоторыми исключениями, разрешенными правительством.