В Запорожской области из-за атаки БПЛА произошло повторное отключение электричества

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака беспилотника стала причиной повторного отключения электроэнергии в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи. Специалисты РЭС работают над устранением неполадок. Однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие», — написал он.