0
0
25
НОВОСТИ

В Запорожской области из-за атаки БПЛА произошло повторное отключение электричества

10:00 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атака беспилотника стала причиной повторного отключения электроэнергии в Запорожской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

«В результате атаки БПЛА повреждена сеть электропередачи. Специалисты РЭС работают над устранением неполадок. Однако прошу быть готовыми к возможному отключению электричества и сохранять спокойствие», — написал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 04.06.2025
Власти Вьетнама отменили правило, ограничивавшее рождаемость — СМИ
0
21
09:32 04.06.2025
ВС РФ уничтожили при помощи «Герани» склад БПЛА ВСУ в Херсоне
0
107
09:20 04.06.2025
КНР и Белоруссии необходимо совместно противостоять гегемонизму — Си Цзиньпин
0
130
09:05 04.06.2025
Пожар произошел на судне «Айсберг» в Японском море, спасены 17 членов экипажа
0
170
09:00 04.06.2025
За ночь уничтожены семь БПЛА над Крымом, Курской и Белгородской областями
0
160
22:40 03.06.2025
США используют данные о боях на Украине для оценки возможного конфликта в АТР — Пентагон
0
605
22:00 03.06.2025
Белый дом утверждает, что Киев не информировал Трампа о планах терактов на аэродромах РФ
0
591
21:20 03.06.2025
Избранный президент Польши Навроцкий призвал Зеленского решить проблемы совместной истории
0
669
20:40 03.06.2025
Байден считал, что Россию следует уничтожить — Лула да Силва
0
642
20:00 03.06.2025
Дания больше не считает себя частью «бережливой четверки» Евросоюза — премьер-министр
0
667

Возврат к списку