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Сбер поможет внедрить Process Mining в Калужской области

11:18 04.06.2025

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Фото пресс-службы Сбера
На конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде Сбер и правительство Калужской области подписали меморандум о намерении внедрить технологию Process Mining от Сбера в систему государственного управления региона. Документ подписали заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский. Ранее Process Mining от Сбера помог Минздраву Калужской области исследовать процесс выдачи льготных лекарств. Пилотный проект выявил отклонения и точки оптимизации, что позволит снизить затраты бюджета и повысить качество медицинской помощи пациентам.

Технология Process Mining даст возможность анализировать процессы органов власти на основе цифровых следов, выявлять скрытые проблемы, оптимизировать операции через глубокую аналитику, формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных и сокращать расходы, в среднем, на 10%. Благодаря этому госслужащие смогут повысить эффективность рабочих процессов и минимизировать риск ошибок, а жители области – получать государственные услуги еще быстрее.

«Технология Process Mining уже доказала свою эффективность в корпоративном секторе, отметил Тарас Скворцов. – Ее применение в государственном управлении позволит Калужской области сделать значительный шаг вперед в цифровом развитии. Это способ сократить сроки обработки обращений граждан, улучшить качество предоставляемых государственных услуг населению, снизить количество ошибок и повысить прозрачность работы ведомств».

«Пилот в Министерстве здравоохранения Калужской области показал, что использование Process Mining позволяет выявить проблемные этапы процессов и определить резервы для повышения эффективности, – сказал Дмитрий Разумовский. – Мы планируем тиражировать этот опыт и на процессы оказания государственных услуг и сервисов».

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