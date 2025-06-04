Сбер поможет внедрить Process Mining в Калужской области
11:18 04.06.2025
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Фото пресс-службы Сбера
Технология Process Mining даст возможность анализировать процессы органов власти на основе цифровых следов, выявлять скрытые проблемы, оптимизировать операции через глубокую аналитику, формировать рекомендации на базе технологий машинного обучения и визуализации данных и сокращать расходы, в среднем, на 10%. Благодаря этому госслужащие смогут повысить эффективность рабочих процессов и минимизировать риск ошибок, а жители области – получать государственные услуги еще быстрее.
«Технология Process Mining уже доказала свою эффективность в корпоративном секторе, отметил Тарас Скворцов. – Ее применение в государственном управлении позволит Калужской области сделать значительный шаг вперед в цифровом развитии. Это способ сократить сроки обработки обращений граждан, улучшить качество предоставляемых государственных услуг населению, снизить количество ошибок и повысить прозрачность работы ведомств».
«Пилот в Министерстве здравоохранения Калужской области показал, что использование Process Mining позволяет выявить проблемные этапы процессов и определить резервы для повышения эффективности, – сказал Дмитрий Разумовский. – Мы планируем тиражировать этот опыт и на процессы оказания государственных услуг и сервисов».
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