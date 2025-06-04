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Мишустин поручил запретит менять СанПиНы под удорожание строительства

12:00 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мораторий должен быть установлен на изменение ради удорожания строительства санитарно-эпидемиологических, пожарных и других правил и норм (СанПиНов) при возведении социальной инфраструктуры. Такую работу по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина к июлю проведут Минстрой, Минфин и Минэкономразвития, сообщает кабмин.

Этим же ведомствам поручено принять меры по повышению эффективности нормативов проектирования, с тем чтобы при градостроительстве учитывались современный уровень мобильности населения, обеспечение транспортными услугами.

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