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Объем ФНБ на 1 июня составил 11,7 трлн рублей — Минфин РФ

12:20 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июня 2025 года составил 11,7 трлн руб., или 5,5% от прогнозируемого на 2025 год объема ВВП, сообщается на сайте Минфина России. Объем ФНБ эквивалентен $148,8 млрд.

На 1 мая объем ФНБ составлял 11,79 трлн руб.

Объем ликвидных активов фонда на 1 июня составил 2,84 трлн руб. (1,3% ВВП, прогнозируемого на 2025 год), что эквивалентно $36,16 млрд. Объем ликвидных активов фонда на 1 мая составлял 3,297 трлн руб.

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