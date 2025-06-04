Бюджет РФ в июне недополучит 40,3 млрд руб. нефтегазовых доходов
13:05 04.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральный бюджет РФ в июне 2025 года может недополучить 40,3 млрд рублей нефтегазовых доходов, говорится в сообщении Минфина РФ.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам мая 2025 года составило 68,6 млрд руб. Положительная корректировка обусловлена преимущественно ростом фактических поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья по сравнению с прогнозными значениями, пояснили в Минфине.
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