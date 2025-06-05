За ночь уничтожены 30 украинских БПЛА над пятью регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Ростовской области, 11 — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по 1 — над территориями Московской и Курской областей», — сказали в ведомстве.