За ночь уничтожены 30 украинских БПЛА над пятью регионами РФ
09:00 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь уничтожили 30 украинских БПЛА над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 — над территорией Ростовской области, 11 — над территорией Республики Крым, 2 БПЛА сбито над территорией Белгородской области и по 1 — над территориями Московской и Курской областей», — сказали в ведомстве.
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