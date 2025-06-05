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США перенаправили на свои нужды обещанные Киеву компоненты для ракет — WSJ

09:32 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шеф Пентагона Пит Хегсет распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе Хегсет уведомил Конгресс об этом решении. По его распоряжению взрыватели ракет, которые Украина применяет для перехвата беспилотников, будут перенаправлены американским военным на Ближнем Востоке.

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