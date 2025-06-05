Более 70% школьников считают, что родители должны обеспечить им высшее образование — опрос

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство школьников (72%) считают, что родители должны оплачивать их обучение в вузе, при этом половина из них отмечает, что рассчитывает на это только при наличии финансовых возможностей. Об этом свидетельствуют результаты исследования на основе опроса среди учащихся, которое провела онлайн-школа для детей и подростков Skysmart.

«Согласно результатам опроса среди российских школьников, 38% уверены, что финансирование высшего образования — это ответственность родителей. При этом 34% убеждены, что родители обязаны платить только если есть такая возможность (без кредитов и долгов)», — говорится в исследовании.

При этом 20% респондентов считают, что нужно стремиться поступать на бюджетные места и только туда, где по силам учиться бесплатно. Также 8% полагают, что студенты должны самостоятельно оплачивать свое обучение.