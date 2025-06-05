10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский совет* (The British Council), деятельность которого была признана Генпрокуратурой нежелательной в РФ, участвует в операциях британских спецслужб, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Согласно полученным сведениям, Британский совет не только распространяет влияние Лондона по всему миру, реализуя программы в области образования, культуры и искусства, но и напрямую задействуется специальными службами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. Установлено его участие в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей», — подчеркнули в ЦОС.

Федеральной службой безопасности ведется работа по борьбе с подрывной деятельностью британских организаций, и деятельность основного инструмента влияния Лондона — Британского совета — признана Генеральной прокуратурой нежелательной на территории Российской Федерации «на основе материалов, предоставленных ФСБ России».

«Органы безопасности рекомендуют партнерам из дружественных стран последовать примеру Москвы и купировать работу Совета на территории своих государств», — отметили в ФСБ.