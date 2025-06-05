Торговые войны Трампа ударили по развивающимся странам сильнее, чем COVID-19 — МВФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тарифы президента США Дональда Трампа стали большей проблемой для центробанков развивающихся стран, чем кризисная ситуация во время COVID-19. Об этом заявила первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат газете Financial Times (FT).

Непредсказуемое воздействие пошлин на государства с переходной экономикой и мировые рынки «особенно затруднит поддержку ЦБ своих экономик». «С началом пандемии коронавируса центробанки повсюду двигались в одном направлении, принимая меры для безотлагательного смягчения денежно-кредитной политики», — напомнила она. Финансовые регуляторы снижали процентные ставки или объявляли о программах покупки облигаций, чтобы попытаться восстановить рост как в богатых странах, так и в странах со средним уровнем дохода.

Теперь же им приходится действовать по обстоятельствам. По словам Гопинат, развивающиеся рынки «пробираются как сквозь туман» с учетом волатильности торговой политики Белого дома, и это делает ситуацию еще более нестабильной. Подобные расхождения могут обернуться «ужесточением глобальных финансовых условий, а развивающиеся рынки особенно чувствительны к таким изменениям на мировых рынках», — полагает она.

В числе негативных последствий для развивающихся государств экономисты называют замедление экономического роста, отток капитала, обесценивание валюты и более высокие расходы на финансирование.