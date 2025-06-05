В ГД поддерживают призыв по реформированию Всемирного банка и МВФ — Жуков
11:00 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума поддерживает призыв к парламентам стран БРИКС по реформированию Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ), данные организации функционируют не в интересах мирового большинства. Об этом заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.
«Мы поддерживаем призыв к парламентам стран БРИКС по реформированию Всемирного банка и Международного валютного фонда. Недостаточная представленность развивающихся государств не позволяет обеспечить функционирование этих организаций в интересах мирового большинства», — сказал Жуков в ходе выступления на второй сессии XI парламентского форума БРИКС «Парламентские действия БРИКС в поисках новых путей экономического развития» в Бразилиа.
Западные акционеры открыто используют указанные организации для продвижения своих интересов и «закрепления неоколониальных практик в мировых делах», отметил депутат. Кроме того, Запад использует политические и торгово-финансовые инструменты, в том числе «незаконные санкции», для подавления конкурентов, что негативно сказывается на уровне жизни населения в странах глобального Юга и Востока, добавил вице-спикер Госдумы.
По его мнению, необходимы коллективные усилия по повышению эффективности Всемирной торговой организации (ВТО), укреплению ее роли в качестве «центрального элемента многосторонней торговой системы». Жуков напомнил, что в 2024 году был запущен специальный механизм консультаций БРИКС на уровне представительств наших стран при ВТО. «Надеюсь, что откровенный диалог в этом формате поможет странам БРИКС усилить свой голос на площадке ВТО и в конечном счете восстановить предсказуемость в международной торговле», — подчеркнул парламентарий.
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