Более 1 тыс. жителей курского приграничья возвращены с территории Украины
11:05 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 1 тыс. жителей приграничных районов Курской области возвращены с территории Украины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за 2024 год.
«1 061 житель был возвращен с территории Украины», — сказал он.
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