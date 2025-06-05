Более 1 тыс. жителей курского приграничья возвращены с территории Украины

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1 тыс. жителей приграничных районов Курской области возвращены с территории Украины. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в ходе отчета о результатах деятельности правительства Курской области за 2024 год.

«1 061 житель был возвращен с территории Украины», — сказал он.