Киев рассчитывает в этом году получить от партнеров 1,3 млрд евро на военное производство
11:20 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в текущем году партнеры направят на финансирование украинской оборонной промышленности 1,3 млрд евро по так называемой датской модели.
«Оборонная поддержка Украины по „датской модели“ будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году», — написал Умеров на своей странице в соцсети. По его словам, часть этих средств будут взяты из доходов от замороженных российских активов.
Умеров добавил, что Киев ждет в ближайшее время поступление первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Исландии, Канады, Норвегии и Швеции. Эти средства пойдут на финансирование производства артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых орудий.
Украинские аналитики отмечают, что оборонная промышленность — единственная отрасль, которая сейчас развивается в стране, при этом государство не в состоянии своими заказами обеспечить полную загрузку предприятий, из-за чего некоторые заводы простаивают месяцами. В связи с этим Киев добивается от партнеров финансирования своего военно-промышленного комплекса путем прямых закупок по так называемой датской модели, которая подразумевает, что правительства партнеров оплачивают боеприпасы, произведенные на украинских предприятиях.
НОВОСТИ
- 12:05 05.06.2025
- Хуснуллин допустил, что ввод жилья в РФ может сократиться до 30% в 2027 году
- 12:00 05.06.2025
- Суд на Украине признал насильственное удержание человека в военкомате рабством
- 11:42 05.06.2025
- Грузинская оппозиция получает инструкции из-за рубежа — премьер Грузии
- 11:10 05.06.2025
- Сбер: Уже сейчас можно обращаться к GigaChat по вопросам здоровья, но финальное решение всегда за врачом
- 11:08 05.06.2025
- Сбер: Искусственный интеллект играет важнейшую роль в персонализированной медицине
- 11:06 05.06.2025
- Сбер: В Москве технологии искусственного интеллекта в медицине стали частью повседневной практики
- 11:05 05.06.2025
- Более 1 тыс. жителей курского приграничья возвращены с территории Украины
- 11:00 05.06.2025
- В ГД поддерживают призыв по реформированию Всемирного банка и МВФ — Жуков
- 10:58 05.06.2025
- Сбер развивает цифровую медицинскую экосистему для сохранения здоровья человека
- 10:32 05.06.2025
- Торговые войны Трампа ударили по развивающимся странам сильнее, чем COVID-19 — МВФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать