Киев рассчитывает в этом году получить от партнеров 1,3 млрд евро на военное производство

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что в текущем году партнеры направят на финансирование украинской оборонной промышленности 1,3 млрд евро по так называемой датской модели.

«Оборонная поддержка Украины по „датской модели“ будет масштабироваться до 1,3 млрд евро уже в 2025 году», — написал Умеров на своей странице в соцсети. По его словам, часть этих средств будут взяты из доходов от замороженных российских активов.

Умеров добавил, что Киев ждет в ближайшее время поступление первого транша в размере 428 млн евро от Дании, Исландии, Канады, Норвегии и Швеции. Эти средства пойдут на финансирование производства артиллерии, ударных дронов, ракет и противотанковых орудий.

Украинские аналитики отмечают, что оборонная промышленность — единственная отрасль, которая сейчас развивается в стране, при этом государство не в состоянии своими заказами обеспечить полную загрузку предприятий, из-за чего некоторые заводы простаивают месяцами. В связи с этим Киев добивается от партнеров финансирования своего военно-промышленного комплекса путем прямых закупок по так называемой датской модели, которая подразумевает, что правительства партнеров оплачивают боеприпасы, произведенные на украинских предприятиях.