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Сбер: В Москве технологии искусственного интеллекта в медицине стали частью повседневной практики

11:06 05.06.2025

В Москве технологии Сбера в области применения искусственного интеллекта (ИИ) в медицине уже стали частью повседневной практики. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «МК».

«Умный помощник врача «ТОП-3», разработанный совместно с правительством Москвы, используется во всех поликлиниках города, – привел пример Александр Ведяхин. – ИИ предлагает врачу три наиболее вероятных диагноза по жалобам пациента. Решение помогло врачам обработать свыше 14,4 млн случаев – врачи получили дополнительную информацию, варианты диагнозов и второе мнение для более точной и четкой диагностики в каждом индивидуальном случае. Еще один сервис – Диагностический ассистент, также на базе ИИ, он анализирует данные электронных медицинских карт за последние два года и помогает врачам общей практики ставить заключительный диагноз. За время работы диагностический ассистент помог поставить более 3 млн заключительных диагнозов».

Популярностью среди медиков по всей стране пользуется еще одно цифровое решение – Voice2Med (продукт, разработанный группой ЦРТ – партнером Сбера), добавил Александр Ведяхин. «В основе решения – технологии распознавания и синтеза речи. Проще говоря, решение преобразует речь врача в текст. Благодаря его внедрению в практику врач экономит до 30% времени на оформление медицинской документации, – пояснил он. – Модель «КТ инсульт», разработанная в партнерстве со СберМедИИ – это еще одна компания индустрии здоровья Сбера – помогает определять признаки ишемического инсульта и внутречерепных кровоизлияний на КТ-снимках. Решение отмечает участки патологии и готовит предварительные заключения».

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