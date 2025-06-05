Сбер: Искусственный интеллект играет важнейшую роль в персонализированной медицине
11:08 05.06.2025
Искусственный интеллект (ИИ) играет важнейшую роль в персонализированной медицине. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «МК».
ИИ анализирует данные, такие как генетическая информация, медицинская история и образ жизни пациента, чтобы предложить индивидуальные рекомендации, пояснил он. Это, по словам Александра Ведяхина, позволяет не только обеспечить раннюю диагностику заболеваний, но и точную настройку лечения с минимизацией рисков.
«Кроме того, ИИ активно используется в разработке новых лекарств, – добавил он. – Генеративные модели могут создавать новые молекулы, предсказывать их 3D-структуры, как это делает известная модель AlphaFold. ИИ также помогает в симуляциях клинических испытаний и прогнозировании свойств лекарственных молекул. Сбер тоже ведет активную работу в этом направлении. Так, совместно с Институтом AIRI нами создан центр AIDD, который фокусируется на поиске лекарственных молекул с помощью ИИ. Несмотря на то, что такие испытания находятся еще в стадии разработки, в ближайшем будущем мы будем свидетелями появления первых препаратов, разработанных с участием ИИ».
НОВОСТИ
- 12:05 05.06.2025
- Хуснуллин допустил, что ввод жилья в РФ может сократиться до 30% в 2027 году
- 12:00 05.06.2025
- Суд на Украине признал насильственное удержание человека в военкомате рабством
- 11:42 05.06.2025
- Грузинская оппозиция получает инструкции из-за рубежа — премьер Грузии
- 11:20 05.06.2025
- Киев рассчитывает в этом году получить от партнеров 1,3 млрд евро на военное производство
- 11:10 05.06.2025
- Сбер: Уже сейчас можно обращаться к GigaChat по вопросам здоровья, но финальное решение всегда за врачом
- 11:06 05.06.2025
- Сбер: В Москве технологии искусственного интеллекта в медицине стали частью повседневной практики
- 11:05 05.06.2025
- Более 1 тыс. жителей курского приграничья возвращены с территории Украины
- 11:00 05.06.2025
- В ГД поддерживают призыв по реформированию Всемирного банка и МВФ — Жуков
- 10:58 05.06.2025
- Сбер развивает цифровую медицинскую экосистему для сохранения здоровья человека
- 10:32 05.06.2025
- Торговые войны Трампа ударили по развивающимся странам сильнее, чем COVID-19 — МВФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать