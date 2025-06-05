Сбер: Искусственный интеллект играет важнейшую роль в персонализированной медицине

11:08

Искусственный интеллект (ИИ) играет важнейшую роль в персонализированной медицине. Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал в интервью «МК».

ИИ анализирует данные, такие как генетическая информация, медицинская история и образ жизни пациента, чтобы предложить индивидуальные рекомендации, пояснил он. Это, по словам Александра Ведяхина, позволяет не только обеспечить раннюю диагностику заболеваний, но и точную настройку лечения с минимизацией рисков.

«Кроме того, ИИ активно используется в разработке новых лекарств, – добавил он. – Генеративные модели могут создавать новые молекулы, предсказывать их 3D-структуры, как это делает известная модель AlphaFold. ИИ также помогает в симуляциях клинических испытаний и прогнозировании свойств лекарственных молекул. Сбер тоже ведет активную работу в этом направлении. Так, совместно с Институтом AIRI нами создан центр AIDD, который фокусируется на поиске лекарственных молекул с помощью ИИ. Несмотря на то, что такие испытания находятся еще в стадии разработки, в ближайшем будущем мы будем свидетелями появления первых препаратов, разработанных с участием ИИ».