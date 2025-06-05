Суд на Украине признал насильственное удержание человека в военкомате рабством

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Черниговский апелляционный суд Украины признал насильственное удержание мужчины в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) рабством, но при этом отказался освободить его. Это следует из текста решения суда.

«Из содержания постановления следственного судьи следует, что лицо 8 (истец — прим. ТАСС) не является задержанным лицом и не является лицом, содержащимся под стражей, однако так и непонятно, почему лицо до сих пор находится в фактическом рабстве как незаконно задержанный, где его и других мужчин охраняют сотрудники ТЦК, которые не являются сотрудниками правоохранительных органов, уполномоченными на осуществление задержания», — говорится в документе, который публикует издание «Страна».

Однако, как следует из дела, суд все же отказал мужчине в просьбе освободить его из фактического рабства из-за того, что судья не имеет полномочий для выяснения оснований задержания человека, которое проходило не в рамках уголовного процесса.