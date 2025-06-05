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Хуснуллин допустил, что ввод жилья в РФ может сократиться до 30% в 2027 году

12:05 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ввода жилья на территории России в 2027 году либо не будет, либо его объемы могут сократиться до 30%. Такой прогноз сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия-24».

Хуснуллин подчеркнул, что есть «серьезная, нехорошая тенденция», которая связана с остановкой новых проектов в строительной сфере. «Это означает, что в 2027 году не будет ввода жилья или будет значительно меньше. Это первый тревожный фактор», — сказал он.

По его словам, если тенденция будет сохраняться, падение ввода жилья может быть до 30%. «Но мы надеемся, что <…> станет полегче с ипотекой. Сейчас отмена комиссии, может, приведет к тому, что больше будут выдавать ипотеку, и мы тогда переживем это трудное время», — указал Хуснуллин.

Кроме того, отметил вице-премьер, многие застройщики начали затягивать проекты, поскольку «им не хватает денег из-за ипотеки собрать на эскроу». По его словам, это означает, что ввод в эксплуатацию даже запланированных домов перейдет на следующий год.

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