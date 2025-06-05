ВСУ за сутки потеряли 1,4 тыс. военных в зоне СВО

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общие потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили около 1,4 тыс. военнослужащих, следует из сводки Минобороны России.

Так, в зоне ответственности группировки войск «Север» потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, «Запад» — до 195, Южной группировки — до 240, «Центр» — до 500, «Восток» — более 195, «Днепр» — до 90 военнослужащих.