Саратовский губернатор обратился в Минприроды РФ в связи с нашествием сайгаков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился в Министерство природных ресурсов и экологии РФ в связи с массовой миграцией краснокнижных сайгаков из Казахстана. Он просит пересмотреть статус сайгака и при необходимости внести изменения в Красную книгу России, сообщили ТАСС в органах власти региона.

«Губернатор направил письмо в Минприроды РФ с просьбой рассмотреть вопрос статуса сайгака волго-уральской популяции и при необходимости внести изменения в Красную книгу», — сказал собеседник агентства.

Нашествие сайгаков с территории Казахстана отмечается в нескольких районах Саратовской области. В министерстве сельского хозяйства региона ТАСС сообщали, что в Саратовскую область в конце мая — начале июня зашли около 1 млн степных антилоп. Животные наносят ущерб фермерским хозяйствам в регионе. Власти Саратовской области приняли решение предоставить финансовую поддержку пострадавшим аграриям.

Накануне министр — председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Александр Гаврилов предложил исключить сайгака из Красной книги России для выхода из сложившейся ситуации.