14:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области открыто, РЖД принимают меры для минимизации времени задержки поездов, сообщается в Telegram-канале холдинга.

«После проверки инфраструктуры открыто движение по одному пути перегона Евдаково — Сагуны в Воронежской области. Ведутся работы по восстановлению движения по второму пути. Принимаем меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов», — говорится в сообщении.