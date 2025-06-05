Курорт Сбера «Манжерок» встречает летний сезон новинками

14:20

Фото предоставлено пресс-службой Сбера



Всесезонный курорт Сбера «Манжерок» в Республике Алтай готовится к самому насыщенному лету в своей истории. Гостей ждут 25 километров трасс байк-парка, 15 километров экотроп и десятки событий, которые превратят отдых в незабываемое приключение.

Курорт обновил к сезону инфраструктуру. Маршруты этнопарка «Хранитель Большого Алтая» стали вдвое протяженнее. Теперь здесь есть тропы для легких прогулок и сложные подъемы с элементами трейлраннинга. Теперь четыре канатные дороги доставят гостей на вершину Малой Синюхи, откуда открывается панорамный вид на горы и долины.

Любителей экстрима ждет расширенный байк-парк с трассами разного уровня – протяженность велотрасс увеличилась до 25 километров. На Бирюзовом озере заработает вейк-парк, где можно освоить водные виды спорта с инструктором. Второй год подряд здесь пройдет кубок курорта по SUP-бордингу. Новинка сезона – «Манжерокские гонки», теперь принять участие смогут не только дети, но и взрослые. Мультиспортивные заезды будут проходить все лето для всех желающих. А для детей курорт организует традиционные старты «Манжерокер».

В августе впервые откроется палаточный лагерь для туристов. Аттракционы родельбан и тюбинг останутся доступны круглый год. Для комфорта гостей действуют три точки проката – здесь можно взять велосипеды, сап-борды, вейкборды и другой инвентарь.

Культурная программа не уступит спортивной. С 22 по 24 августа пройдет фестиваль мультимедиа-арта и музыки «Исток» с объемными инсталляциями и цифровым искусством в окружении уникального ландшафта Алтая. Летние open-air на пляже, праздники ко Дню России и Дню молодежи сделают отдых еще ярче.

«Этим летом мы сделали ставку на разнообразие: на курорте «Манжерок» будет интересно и семьям с детьми, и экстремалам, и ценителям искусства, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. – Наш обновленный байк-парк – один из самых масштабных в стране, а международный фестиваль «Исток», который впервые пройдет на территории курорта, станет уникальным событием, где технологии встретятся с природой. «Манжерок» задает новый стандарт отдыха в России: это место с особой энергетикой, отдых в котором запоминается на всю жизнь – мощнейший центр притяжения для тех, кто любит природу, спорт и новые впечатления в любой сезон».

Прошлым летом курорт принял 400 тыс. гостей, в этом сезоне туристов ожидается еще больше.