Минэнерго и ФАС представят меры привлечения майнеров в регионы с профицитом электроэнергии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России приняло решение разработать стимулирующие меры по привлечению майнеров криптовалюты в регионы с профицитом электроэнергии, этим займутся Минэнерго, ФАС и энергокомпании, сообщило правительство России по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера Александра Новака.

«Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период (за два месяца — прим. ТАСС) также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы», — говорится в сообщении.

Новак также поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии при правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и расширить ее состав по запросам представителей ряда органов власти, энергетических компаний, отраслевых объединений и парламентариев.