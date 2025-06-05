0
0
0
НОВОСТИ

Минэнерго и ФАС представят меры привлечения майнеров в регионы с профицитом электроэнергии

15:12 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России приняло решение разработать стимулирующие меры по привлечению майнеров криптовалюты в регионы с профицитом электроэнергии, этим займутся Минэнерго, ФАС и энергокомпании, сообщило правительство России по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера Александра Новака.

«Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период (за два месяца — прим. ТАСС) также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы», — говорится в сообщении.

Новак также поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии при правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и расширить ее состав по запросам представителей ряда органов власти, энергетических компаний, отраслевых объединений и парламентариев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10731
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11114
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10443
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10781
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10723
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10711
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10608
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10749
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10634
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10504

Возврат к списку