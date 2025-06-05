Минэнерго и ФАС представят меры привлечения майнеров в регионы с профицитом электроэнергии
15:12 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России приняло решение разработать стимулирующие меры по привлечению майнеров криптовалюты в регионы с профицитом электроэнергии, этим займутся Минэнерго, ФАС и энергокомпании, сообщило правительство России по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера Александра Новака.
«Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба совместно с энергетическими компаниями за этот период (за два месяца — прим. ТАСС) также должны проработать мероприятия по экономическому стимулированию привлечения майнинговой нагрузки в профицитные с точки зрения электроэнергии и мощности регионы», — говорится в сообщении.
Новак также поручил создать рабочую группу по развитию конкурентных розничных рынков электрической энергии при правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики и расширить ее состав по запросам представителей ряда органов власти, энергетических компаний, отраслевых объединений и парламентариев.
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