0
0
226
НОВОСТИ

Ни один житель Русского Поречного в Курской области не выжил в оккупации ВСУ — власти

17:00 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никому из жителей села Русское Поречное приграничного Суджанского района Курской области не удалось выжить в оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

«В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», — сказала она в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10733
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11116
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10445
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10783
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10725
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10713
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10609
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10751
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10636
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10506

Возврат к списку