Ни один житель Русского Поречного в Курской области не выжил в оккупации ВСУ — власти

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никому из жителей села Русское Поречное приграничного Суджанского района Курской области не удалось выжить в оккупации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

«В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», — сказала она в ходе международного онлайн-телемоста «Освобождение Курской области».