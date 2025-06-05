0
0
138
НОВОСТИ

Сбер запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах

17:25 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбер предложил багхантерам присоединиться к новой программе «Sber IoT Bug Bounty» на платформе BI.ZONE Bug Bounty. Исследователям предлагается найти потенциальные уязвимости в умных девайсах: колонках, приставках, которые превращают телевизор в смарт-ТВ и многофункциональных дисплеях Сбера.

За валидные отчеты предусмотрена награда до 250 тыс. руб. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей.

Для изучения доступны следующие модели:

- SberBoom;

- SberBoom Mini 2;

- SberBoom Home;

- SberBox;

- SberBox Top;

- SberBox Time;

- SberBox 2;

– Sber Portal.

Запуск публичной программы «Sber IoT Bug Bounty» на платформе позволит обеспечить дополнительную защиту умных устройств, которыми пользуются миллионы пользователей. Возможно участие как опытных исследователей, так и начинающих багхантеров: программа открыта для всех специалистов, зарегистрированных на платформе BI.ZONE Bug Bounty.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и ознакомиться с условиями на вставить ссылку. Каждый отчет рассматривается индивидуально с учетом детализации и значимости представленной информации. Для максимально эффективного анализа участники должны предоставлять подробные описания выявленных багов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
10733
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11116
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
10445
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
10783
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
10725
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
10713
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
10609
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
10751
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
10636
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
10506

Возврат к списку