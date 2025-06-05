Сбер запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах
17:25 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сбер предложил багхантерам присоединиться к новой программе «Sber IoT Bug Bounty» на платформе BI.ZONE Bug Bounty. Исследователям предлагается найти потенциальные уязвимости в умных девайсах: колонках, приставках, которые превращают телевизор в смарт-ТВ и многофункциональных дисплеях Сбера.
За валидные отчеты предусмотрена награда до 250 тыс. руб. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей.
Для изучения доступны следующие модели:
- SberBoom;
- SberBoom Mini 2;
- SberBoom Home;
- SberBox;
- SberBox Top;
- SberBox Time;
- SberBox 2;
– Sber Portal.
Запуск публичной программы «Sber IoT Bug Bounty» на платформе позволит обеспечить дополнительную защиту умных устройств, которыми пользуются миллионы пользователей. Возможно участие как опытных исследователей, так и начинающих багхантеров: программа открыта для всех специалистов, зарегистрированных на платформе BI.ZONE Bug Bounty.
Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и ознакомиться с условиями на вставить ссылку. Каждый отчет рассматривается индивидуально с учетом детализации и значимости представленной информации. Для максимально эффективного анализа участники должны предоставлять подробные описания выявленных багов.
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