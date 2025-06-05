Сбер запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах

17:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сбер предложил багхантерам присоединиться к новой программе «Sber IoT Bug Bounty» на платформе BI.ZONE Bug Bounty. Исследователям предлагается найти потенциальные уязвимости в умных девайсах: колонках, приставках, которые превращают телевизор в смарт-ТВ и многофункциональных дисплеях Сбера.

За валидные отчеты предусмотрена награда до 250 тыс. руб. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей.

Для изучения доступны следующие модели:

- SberBoom;

- SberBoom Mini 2;

- SberBoom Home;

- SberBox;

- SberBox Top;

- SberBox Time;

- SberBox 2;

– Sber Portal.

Запуск публичной программы «Sber IoT Bug Bounty» на платформе позволит обеспечить дополнительную защиту умных устройств, которыми пользуются миллионы пользователей. Возможно участие как опытных исследователей, так и начинающих багхантеров: программа открыта для всех специалистов, зарегистрированных на платформе BI.ZONE Bug Bounty.

Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе и ознакомиться с условиями на вставить ссылку. Каждый отчет рассматривается индивидуально с учетом детализации и значимости представленной информации. Для максимально эффективного анализа участники должны предоставлять подробные описания выявленных багов.