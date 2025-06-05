Си Цзиньпин пригласил Трампа посетить Китай, президент США ответил взаимностью
18:15 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином пригласил его посетить США. Соответствующую публикацию хозяин Белого дома разместил в социальной сети Truth Social.
«В ходе разговора председатель Си [Цзиньпин] любезно пригласил меня и первую леди посетить Китай, я ответил взаимностью», — заявил Трамп, отметив, что лидеры обеих стран «с нетерпением ждут этого».
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