Президент США заявил, что не обсуждал с лидером КНР Россию, Украину или Иран

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали в новой телефонной беседе практически только двустороннюю торговлю, а не вопросы, связанные с Россией и Украиной. Об этом американский лидер сообщил по итогам телефонных переговоров с китайским коллегой.

«Разговор был сконцентрирован почти полностью на торговле. Ничего, затрагивающего Россию/Украину или Иран, не обсуждалось», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.