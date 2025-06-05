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НОВОСТИ

Президент США заявил, что не обсуждал с лидером КНР Россию, Украину или Иран

18:20 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали в новой телефонной беседе практически только двустороннюю торговлю, а не вопросы, связанные с Россией и Украиной. Об этом американский лидер сообщил по итогам телефонных переговоров с китайским коллегой.

«Разговор был сконцентрирован почти полностью на торговле. Ничего, затрагивающего Россию/Украину или Иран, не обсуждалось», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

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