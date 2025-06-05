США и Китай «уладили некоторые моменты» - Трамп
19:15 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты и Китай уладили некоторые спорные вопросы по торговле, прежде всего связанные с поставками Пекином редкоземельных элементов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Я думаю, что мы в очень хорошей форме по отношению к Китаю и торговой сделке [с Пекином]. Как вы знаете, у нас есть [заключенное в Швейцарии торговое] соглашение с Китаем, но мы уладили некоторые моменты, связанные в основном с редкоземельными металлами и некоторыми другими вопросами. Эти сниженные ставки торговых тарифов остаются в силе. Мы заключили сделку», — отметил американский лидер, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед встречей с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.
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