Трамп пригрозил санкциями как РФ, так и Украине, если конфликт не прекратится

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов будет ввести жесткие санкции против РФ и Украины, если страны не достигнут соглашения по урегулированию конфликта. Соответствующее заявление он сделал на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме.

Отвечая на вопрос о возможности ужесточения санкций против РФ, Трамп заявил, что допускает такой шаг в том случае, если станет понятно, что «сделка не будет заключена и этот [конфликт] не прекратится». Американский лидер пояснил, что наметил для себя «крайний срок» для того, чтобы занять «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», — подчеркнул он.