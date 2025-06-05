Из-за трений Маска и Трампа акции Tesla падали более чем на 9% на бирже Nasdaq

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акции американской Tesla снижались более чем на 9% на электронной бирже Nasdaq на фоне конфликта главы компании Илона Маска и президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на 19:55 мск, акции компании снижались на 9,08%, до $301,91 за бумагу. К 20:35 мск котировки замедлили снижение и торговались на уровне $302,61 за бумагу (-8,87%).

Ранее сообщалось, что Маск резко высказался в отношении действующего президента США Дональда Трампа, заявив, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах. До этого Трамп заявил, что не исключил, что его отношения с американским предпринимателем испортились.