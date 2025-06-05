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Der Spiegel: Канцлер ФРГ присутствовал, но, как минимум, в Овальном кабинете его почти не было видно

22:05 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общение канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа с журналистами в Овальном кабинете Белого дома превратилось в «шоу одного человека». Как пишет издание Focus Online, глава правительства ФРГ говорил лишь 3 минуты и 50 секунд, в то время как американский лидер — почти 36 минут.

Почти все вопросы были направлены Трампу. Лишь одна журналистка отреагировала, когда президент США спросил, есть ли вопросы к гостю. «Намерены ли вы продолжать поддержку Украины?» — сказала она. Однако и тут начал отвечать Трамп.

«Канцлер присутствовал, но как минимум в Овальном кабинете его почти не было видно», — констатировал журнал Der Spiegel. «СМИ США не интересовались им», — отметило издание.

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