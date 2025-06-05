Der Spiegel: Канцлер ФРГ присутствовал, но, как минимум, в Овальном кабинете его почти не было видно
22:05 05.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общение канцлера Германии Фридриха Мерца и президента США Дональда Трампа с журналистами в Овальном кабинете Белого дома превратилось в «шоу одного человека». Как пишет издание Focus Online, глава правительства ФРГ говорил лишь 3 минуты и 50 секунд, в то время как американский лидер — почти 36 минут.
Почти все вопросы были направлены Трампу. Лишь одна журналистка отреагировала, когда президент США спросил, есть ли вопросы к гостю. «Намерены ли вы продолжать поддержку Украины?» — сказала она. Однако и тут начал отвечать Трамп.
«Канцлер присутствовал, но как минимум в Овальном кабинете его почти не было видно», — констатировал журнал Der Spiegel. «СМИ США не интересовались им», — отметило издание.
НОВОСТИ
- 21:05 05.06.2025
- Из-за трений Маска и Трампа акции Tesla падали более чем на 9% на бирже Nasdaq
- 20:00 05.06.2025
- Оппозиция в парламенте Чехии потребовали отставки правительства из-за скандала с биткоинами
- 19:50 05.06.2025
- Трамп пригрозил санкциями как РФ, так и Украине, если конфликт не прекратится
- 19:38 05.06.2025
- Президент Бразилии намерен в течение полугода подписать соглашение между «Меркосур» и Евросоюзом
- 19:15 05.06.2025
- США и Китай «уладили некоторые моменты» - Трамп
- 18:45 05.06.2025
- Генсек НАТО: Мы приняли амбициозные планы увеличения военных возможностей
- 18:20 05.06.2025
- Президент США заявил, что не обсуждал с лидером КНР Россию, Украину или Иран
- 18:15 05.06.2025
- Си Цзиньпин пригласил Трампа посетить Китай, президент США ответил взаимностью
- 17:40 05.06.2025
- ЦАХАЛ решил не пропускать к побережью Газы судно с Гретой Тунберг на борту — СМИ
- 17:25 05.06.2025
- Сбер запускает программу по поиску уязвимостей в смарт-девайсах
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать