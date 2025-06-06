За ночь сбиты 174 БПЛА над РФ и три ракеты «Нептун»
09:00 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили 174 украинских БПЛА за ночь над регионами РФ, а также три управляемые ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 5 июня до 04:20 мск 6 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 174 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Ростовской, Саратовской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Белгородской, Тамбовской областей, Московского региона и Республики Крым. Также дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены три украинских управляемых ракеты „Нептун-МД“, — сказали в Минобороны.
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