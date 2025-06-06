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НОВОСТИ

РФ продолжает контакты с США по разным каналам — Песков

13:32 06.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва продолжает диалог с Вашингтоном по разным каналам, в том числе по теме украинского урегулирования, и считает эти контакты важными, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном. Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. И мы продолжаем контактировать по разным каналам», — сказал представитель Кремля.

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