РФ продолжает контакты с США по разным каналам — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва продолжает диалог с Вашингтоном по разным каналам, в том числе по теме украинского урегулирования, и считает эти контакты важными, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для нас важно, что мы продолжаем наши контакты с Вашингтоном. Совсем недавно был телефонный разговор двух президентов. И мы продолжаем контактировать по разным каналам», — сказал представитель Кремля.