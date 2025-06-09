За ночь сбиты 49 БПЛА над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских БПЛА над семью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи 9 июня дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 13 — над территориями Курской и Нижегородской областей, по 9 — над территориями Воронежской и Орловской областей, по два БПЛА сбито над территориями Брянской области и Чувашской Республики и один — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.