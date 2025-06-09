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Большинство американцев одобряют политику Трампа по высылке нелегальных мигрантов — опрос

09:32 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей США — 54% — поддерживают действия президента США Дональда Трампа по высылке нелегальных иммигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской службой YouGov.

По его данным, «американцы в целом одобряют политику депортации администрации Трампа». При этом 42% респондентов считают, что подобный курс делает ситуацию в Америке более безопасной, поскольку затрагивает в первую очередь опасных преступников. 30% заявили, что это сделает Соединенные Штаты менее безопасной страной, еще 27% считают, что высылка нелегалов не повлияет на ситуацию с безопасностью в США.

49% опрошенных указали на то, что количество депортируемых превысило их ожидания. 63% полагают, что в случае высылки иммигранты должны получить возможность защищать себя в суде.

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