Большинство американцев одобряют политику Трампа по высылке нелегальных мигрантов — опрос
09:32 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство жителей США — 54% — поддерживают действия президента США Дональда Трампа по высылке нелегальных иммигрантов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом CBS News совместно с исследовательской службой YouGov.
По его данным, «американцы в целом одобряют политику депортации администрации Трампа». При этом 42% респондентов считают, что подобный курс делает ситуацию в Америке более безопасной, поскольку затрагивает в первую очередь опасных преступников. 30% заявили, что это сделает Соединенные Штаты менее безопасной страной, еще 27% считают, что высылка нелегалов не повлияет на ситуацию с безопасностью в США.
49% опрошенных указали на то, что количество депортируемых превысило их ожидания. 63% полагают, что в случае высылки иммигранты должны получить возможность защищать себя в суде.
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