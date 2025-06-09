Губернатор Калифорнии потребовал от Трампа отменить указ о вводе Нацгвардии в Лос-Анджелес

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации президента США Дональда Трампа отменить указ о вводе войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес для борьбы с переросшими в беспорядки протестами и вернуть ему командование над войсками Нацгвардии на территории штата.

«Я официально потребовал от администрации Трампа отменить незаконное развертывание войск [Нацгвардии] в округе Лос-Анджелес и вернуть их под мое командование. У нас не был проблем, пока не вмешался Трамп. Это серьезное нарушение суверенитета штата, нагнетание напряженности и перетягивание ресурсов оттуда, где они действительно нужны. Отмените этот указ. Верните контроль Калифорнии», — написал Ньюсом в социальной сети X.

Он также разместил в своем аккаунте копию официального письма от имени офиса губернатора в адрес министра обороны США Пита Хегсета. В нем критикуется решение Трампа о вводе войск Нацгвардии, сам указ в обход офиса губернатора называется незаконным, а целесообразность силового усиления на фоне протестов в Лос-Анджелесе ставится под сомнение.

Ранее губернаторы-демократы 22 американских штатов подвергли критике решение президента США Дональда Трампа направить бойцов Национальной гвардии Калифорнии для подавления протестов в Лос-Анджелесе. По их мнению, «угрожая направить военнослужащих Корпуса морской пехоты» для борьбы с беспорядками, Трамп демонстрирует «недоверие по отношению к местным правоохранителям».

В Лос-Анджелесе третий день продолжаются протесты против массовых задержаний нелегальных мигрантов. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал эти демонстрации и беспорядки мятежом и раскритиковал позицию полиции Лос-Анджелеса, глава которой заявил об отказе в участии в массовых депортациях мигрантов. Трамп в обход губернатора штата распорядился направить на борьбу с беспорядками 2 тыс. нацгвардейцев. Они начали прибывать в город утром 8 июня, сейчас, по данным американских СМИ, там находятся около 300 бойцов.