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НОВОСТИ

ВСУ продолжают перебрасывать резервы на красноармейское направление — Пушилин

11:00 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ перебрасывают резервные силы на красноармейское направление, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что на красноармейском направлении развернулась достаточно горячая обстановка. Противник сопротивляется, противник продолжает перекидывать резервы», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.

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