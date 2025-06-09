ВСУ продолжают перебрасывать резервы на красноармейское направление — Пушилин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ перебрасывают резервные силы на красноармейское направление, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что на красноармейском направлении развернулась достаточно горячая обстановка. Противник сопротивляется, противник продолжает перекидывать резервы», — сказал Пушилин.

Он добавил, что на этом участке фронта ВСУ несут большие потери.