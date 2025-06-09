Украине не место в ЕС, пока ее власти прославляют бандеровцев — экс-премьер Польши
11:20 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украину не должны принимать в ЕС, пока власти в Киеве продолжают прославлять бандеровцев. Об этом заявил экс-премьер Польши (2001–2004 гг.) Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet.
«Либо одно, либо другое. Либо переставайте чтить своих преступников как героев, либо попрощайтесь с мыслями о Евросоюзе», — отметил Миллер. По его словам, на таких условиях должен настоять сам Брюссель, поскольку в ЕС «не должны входить государства, опирающиеся на фундамент преступного национализма». В качестве примера бывший глава польского правительства привел Хорватию, которую, как он утверждает, приняли в ЕС лишь после того, как там «перестали симпатизировать генералам, которых обвиняли в преступлениях на почве национализма».
НОВОСТИ
- 12:32 09.06.2025
- РФ отстаивает принципы суверенного развития и самобытности народов — Путин
- 12:20 09.06.2025
- ФСБ предотвратила диверсию на одном из предприятий ОПК Московского региона
- 12:05 09.06.2025
- На сумское направление были брошены наемники из Японии и Колумбии
- 12:00 09.06.2025
- Генсек НАТО настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%
- 11:32 09.06.2025
- Евроскептицизм негативно отразится на стабильности электросетей ЕС — Fortum
- 11:18 09.06.2025
- Организации из 22 стран присоединились к российскому Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта
- 11:05 09.06.2025
- В ФСБ заявили о беспрецедентном количестве попыток добывания военной техники для Киева
- 11:00 09.06.2025
- ВСУ продолжают перебрасывать резервы на красноармейское направление — Пушилин
- 10:45 09.06.2025
- Стартовал конкурс по искусственному интеллекту для детей и молодежи AI Challenge
- 10:32 09.06.2025
- ФСБ пресекла вывоз на Украину комплектующих к вертолетам Ми-8 и Ми-17
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать