Украине не место в ЕС, пока ее власти прославляют бандеровцев — экс-премьер Польши

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украину не должны принимать в ЕС, пока власти в Киеве продолжают прославлять бандеровцев. Об этом заявил экс-премьер Польши (2001–2004 гг.) Лешек Миллер в эфире радиостанции Radio Zet.

«Либо одно, либо другое. Либо переставайте чтить своих преступников как героев, либо попрощайтесь с мыслями о Евросоюзе», — отметил Миллер. По его словам, на таких условиях должен настоять сам Брюссель, поскольку в ЕС «не должны входить государства, опирающиеся на фундамент преступного национализма». В качестве примера бывший глава польского правительства привел Хорватию, которую, как он утверждает, приняли в ЕС лишь после того, как там «перестали симпатизировать генералам, которых обвиняли в преступлениях на почве национализма».