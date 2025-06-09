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Генсек НАТО настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%

12:00 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте настаивает на увеличении возможностей ПВО альянса на 400%. Об этом говорится в распространенном его пресс-службой тексте, подготовленном для выступления на конференции в Chatham House (признан в РФ нежелательной организацией) в Лондоне.

«НАТО должна увеличить свои противовоздушные и противоракетные возможности на 400%», — заявит в своей речи Рютте. Он также выступит с утверждением, что якобы существует некая военная угроза странам НАТО и что она «не исчезнет после завершения конфликта на Украине».

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