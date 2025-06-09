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НОВОСТИ

Силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

13:32 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Черноморского флота ликвидировали 2 безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота уничтожены два безэкипажных катера», — сообщили в министерстве.

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