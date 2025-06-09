Власти района в Лос-Анджелесе отказались размещать задержанных мигрантов

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти города Глендейл, округ Лос-Анджелес, разорвали договор со Службой иммиграционного и таможенного контроля США (ICE). Местная полиция более не станет предоставлять свои объекты для размещения задержанных мигрантов.

«Полицейский департамент Глендейла не занимается обеспечением соблюдения миграционного законодательства. Это не их задача», — говорится в заявлении властей, размещенном на сайте города.

Как следует из текста, решение принято не из политических соображений. Власти Глендейла обосновали этот шаг тем, что соглашения с ICE «вызывают в обществе разногласия».

Как сообщили ранее американские СМИ, в пятницу в Лос-Анджелесе начались массовые задержания нелегальных мигрантов, к вечеру субботы под стражей по обвинению в нарушении миграционного законодательства оказались по меньшей мере 44 человека. В ответ на действия правоохранительных органов в городе начались демонстрации. По данным телеканала CBS, протестующие пытались препятствовать работе правоохранителей, блокировали проезжую часть и бросали камни и петарды с сотрудников ICE.