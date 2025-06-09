Россия вернула первую группу военных по договоренностям в Стамбуле

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая группа военнослужащих ВС РФ до 25 лет возвращена в Россию в соответствии с российско-украинскими договоренностями в Стамбуле. Взамен передано аналогичное количество украинских военнопленных, сообщили в Минобороны РФ.

«9 июня в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена первая группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет. Взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ», — сообщили в Минобороны.