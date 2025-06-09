5 тыс. военных участвуют в учениях НАТО в Румынии
17:00 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Учения НАТО Saber Guardian 2025 (SG25) начались на территории Румынии. В них участвуют около 5 тыс. человек, сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.
В маневрах, которыми руководят Сухопутные силы США в Европе и румынское командование объединенных сил «Генерал Иоан Эманоил Флореску», принимают участие военные из Италии, Молдавии, Румынии и США. Учения проходят на ряде румынских полигонов — Фрекэцей и Бабадаг, Сурайя, а также Чинку, и продолжатся до 24 июня.
«Главная цель SG25 — укрепление единства, координации и солидарности государств — участников и партнеров путем демонстрации способности быстрого реагирования и сосредоточения сил в любой точке Европы за короткое время», — отметили в ведомстве.
SG25 являются составной частью комплекса учений Defender 2025, которые запланированы Европейским командованием ВС США и координируются Командованием сухопутных сил США в Европе и Африке. Всего в них принимают участие около 10 тыс. военных из государств — членов НАТО и партнеров, они проводятся в Чехии, Венгрии и Румынии.
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