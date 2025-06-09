Кабмин создаст Центр развития искусственного интеллекта — вице-премьер Григоренко
17:12 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ приняло решение о создании Центра развития искусственного интеллекта (ИИ) для систематизации внедрения технологии в России, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся его аппаратом.
Центр займется отбором и тиражированием типовых решений, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением и организацией международного сотрудничества. Координировать работу центра будет Григоренко. «Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России», — отметил вице-премьер.
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