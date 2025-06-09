0
0
0
НОВОСТИ

Кабмин создаст Центр развития искусственного интеллекта — вице-премьер Григоренко

17:12 09.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло решение о создании Центра развития искусственного интеллекта (ИИ) для систематизации внедрения технологии в России, сообщил вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, слова которого приводятся его аппаратом.

Центр займется отбором и тиражированием типовых решений, координацией госорганов, регионов и бизнеса, экспертным и методологическим сопровождением и организацией международного сотрудничества. Координировать работу центра будет Григоренко. «Перед нами стоит задача, чтобы результаты внедрения искусственного интеллекта были доступны всем россиянам, а наша страна повышала конкурентоспособность на мировых рынках за счет развития современных технологий. Центр создается для координации усилий всех участников процесса развития технологий ИИ в России», — отметил вице-премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 09.06.2025
5 тыс. военных участвуют в учениях НАТО в Румынии
0
53
16:32 09.06.2025
Цена нефти Brent вновь превысила $67 за баррель
0
120
16:12 09.06.2025
Венгры не хотят умирать за Украину и не желают ее превращения в новый Афганистан — Орбан
0
170
16:00 09.06.2025
Астана будет ждать ответа Киева по атаке на объекты трубопроводного консорциума
0
180
15:32 09.06.2025
Россия вернула первую группу военных по договоренностям в Стамбуле
0
228
15:12 09.06.2025
Мировые спортивные организации заняты политикой вместо защиты олимпизма — Путин
0
202
15:00 09.06.2025
Власти района в Лос-Анджелесе отказались размещать задержанных мигрантов
0
253
14:32 09.06.2025
Санкции против России не дают европейским компаниям осваивать Севморпуть — FT
0
285
14:12 09.06.2025
ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО до 1 350 военнослужащих
0
296
14:00 09.06.2025
ВС РФ увеличили площадь освобожденных территорий в Днепропетровской области
0
305

Возврат к списку