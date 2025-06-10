Жители Эстонии собирают подписи против размещения шведских заключенных в тюрьме в Тарту
10:20 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Эстонии начали сбор подписей против планов правительства сдать Швеции в аренду места в тюрьме в городе Тарту для размещения заключенных. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на петицию.
Как отмечается, жители выражают несогласие с идеей сдачи в аренду пустующих камер Тартуской тюрьмы для иностранных граждан, «особенно осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство и изнасилование». Инициаторы обращения считают, что подобное решение эстонского правительства может негативно сказаться на безопасности и имидже Тарту. «Мы, подписавшиеся, считаем, что такое решение [правительства] неприемлемо», — говорится в тексте петиции.
4 июня министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер сообщил, что Стокгольм достиг соглашения с Таллином об аренде мест в эстонской тюрьме. Речь идет о 400 камерах на 600 мест. После того как парламент Швеции одобрит договор, первые заключенные отправятся в Тарту во второй половине следующего года.
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