Жители Эстонии собирают подписи против размещения шведских заключенных в тюрьме в Тарту

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Эстонии начали сбор подписей против планов правительства сдать Швеции в аренду места в тюрьме в городе Тарту для размещения заключенных. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на петицию.

Как отмечается, жители выражают несогласие с идеей сдачи в аренду пустующих камер Тартуской тюрьмы для иностранных граждан, «особенно осужденных за тяжкие преступления, такие как убийство и изнасилование». Инициаторы обращения считают, что подобное решение эстонского правительства может негативно сказаться на безопасности и имидже Тарту. «Мы, подписавшиеся, считаем, что такое решение [правительства] неприемлемо», — говорится в тексте петиции.

4 июня министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер сообщил, что Стокгольм достиг соглашения с Таллином об аренде мест в эстонской тюрьме. Речь идет о 400 камерах на 600 мест. После того как парламент Швеции одобрит договор, первые заключенные отправятся в Тарту во второй половине следующего года.