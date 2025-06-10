Воевавших на стороне Киева боевиков используют для дестабилизации ситуации в СНГ — ФСБ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международные террористические организации используют выходцев из Центральной Азии, воевавших на стороне Киева, для дестабилизации ситуации в странах СНГ. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников в приветственном обращении к участникам проходящего в Москве XVIII Совещания начальников головных подразделений компетентных органов государств — участников СНГ, отвечающих за борьбу с терроризмом, которое проходит в год 25-летия Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ.

«Для дестабилизации ситуации в странах Содружества главарями международных террористических организаций задействуются выходцы из стран Центральной Азии, принимающие участие в боевых действиях на стороне киевского режима», — отметил глава ФСБ в приветствии, которое зачитал руководитель службы оперативной информации и международных связей ФСБ России Алексей Комков.