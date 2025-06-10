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Объем торговли Белоруссии с Китаем больше, чем со всем ЕС — МИД Белоруссии

13:20 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем внешней торговли Минска с Пекином больше, чем со всеми странами Европейского союза. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» министр иностранных дел республики Максим Рыженков.

Глава МИД перечислил основных партнеров республики, среди которых КНР. «Сегодня у нас торговля с Китаем больше, чем с Европейским союзом всем. Хотя еще года четыре назад было раза в три, наверное, в Китае меньше. И кроме того, в этом году если мы будем идти теми темпами, включая и наш экспорт в Китай, то я вам скажу, будет раза в два уже больше, чем с Европейским союзом», — сказал он.

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