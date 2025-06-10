ВС РФ нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным предприятиям и объектам в Киеве. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили там.