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НОВОСТИ

ВС РФ нанесли удар по военным предприятиям и объектам в Киеве

14:12 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по военным предприятиям и объектам в Киеве. Все назначенные объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности Украины в Киеве, пунктам управления и местам дислокации ВСУ, сосредоточениям вооружения и военной техники украинских формирований, а также по инфраструктуре военных аэродромов, складам боеприпасов и горючего. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщили там.

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