Ряд стран пытается выглядеть форпостом ЕС и освоить таким образом деньги — МИД Белоруссии

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Некоторые европейские страны пытаются выглядеть форпостом Евросоюза и освоить таким образом деньги. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия-24» министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

Он обратил внимание, что балтийские государства стараются всячески усложнить не только въезд для белорусов и россиян, но и само их пребывание, вплоть до принятия соответствующих законодательных актов. «Для этих маргинальных стран единственная возможность напомнить о себе на пространстве Европейского союза — показать, что „мы тут форпост, если бы не мы, орды русских и белорусов заполонили бы всю Европу“. Хотя, если посмотреть по нелегальным мигрантам, то русских и белорусских там нет практически вообще. Во всем этом одна только политика: показать, что мы, мол, все-таки на что-то способны в Евросоюзе, потому что на большее не способны, и освоить деньги», — подчеркнул Рыженков.